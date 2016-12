Bad Dürrheim (bel) Das eigene Kind zu Hause an Weihnachten vergessen und selbst weit weg, das passiert der amerikanischen Familie McCallister. Ihr achtjähriger Sohn Kevin, gewitzt und aufgeweckt findet sich plötzlich in der Rolle des Zurückgelassen und muss Einbrecher vertreiben. Die Weihnachts-Komödie wird am heute beim Open-Air-Kino Filmabend des Hüttenzaubers im Hindenburgpark gezeigt, Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei.