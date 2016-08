Bad-Dürrheim Kein Zeitplan zur Renaturierung

Bad Dürrheim. An der neuen Brücke beim Kreisverkehr am Adlerplatz bekommt man eine Vorahnung, wie der Bach aussehen wird, wenn die Renaturierung abgeschlossen ist. Ganz so großzügig wie an dieser Stelle könne man es jedoch nicht entlang des ganzen Baches machen, erklärte Gerhard Bronner vom Umweltbüro. Der Grund: Dort, wo es beidseitig Betonmauern gibt, hat man nur eingeschränkt Platz.

Grundsätzlich will man den gesamten Verlauf des Bachs wieder naturnah herrichten und die so genannten Sohlschalen – die Betonschalen in denen das Wasser fließt – herausreißen. Eine Kostenschätzung Bronners aus dem Jahr 2013 geht von rund 170 000 Euro aus, die man investieren müsste. Bis zu 85 Prozent der Summe könnte bei entsprechenden Voraussetzungen und abhängig von einer Bewilligung vom Land als Zuschuss kommen. Weitere Maßnahmen – wenn auch in kleinerem Umfang – sind zwischen Campingplatz und Gemarkungsgrenze Bad Dürrheim-Donaueschingen geplant.

Sorgen machen indessen die Verkehrs- und Fußgängerbrücken, die sich über das Bächlein spannen. Die oberste Priorität haben die Brücke in der Karl- und in der Salzstraße – wobei hier keine Gefahr im Verzug sei, betonte Christof Rösch, Sachgebietsleiter Bauunterhaltung Tiefbau bei der Stadtverwaltung. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden diese neu gebaut, das werde wohl nicht teurer als die Sanierung. Zudem hätte man den Vorteil, dass man dem Bachbett leichter mehr Platz verschaffen könnte, denn auch das ist ein Ziel der Renaturierung. Was die Verkehrsbrücken betrifft ist die nächste an der Irma, diese ist noch nicht so dringlich, dringender ist die Fußgängerbrücke zwischen Hindenburgpark und evangelischer Kirche. Doch hängt diese Sanierung oder dieser Neubau von dem Bauprojekt Irma ab. Denn es ist offen, ob die Verdohlung so bestehen bleibt oder geöffnet werde.