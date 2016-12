Bad Dürrheim (cos). Für sechs Mitarbeiter eines Modemarktes wird sich 2017 vieles ändern: Sie arbeiten in der Filiale der Schweizer Modekette Charles Vögele, die im Gewerbegebiet im selben Komplex untergebracht ist, wie auch der Spielzeugladen "Toys R Us" und das E-Center. Dort werden die Kunden laut einer internen Mitteilung 2017 zum letzten Mal die Sommerkollektion erwerben können. Wie es weiter geht mit der Filiale des in Schieflage geratenen Schweizer Konzerns ist weiterhin unklar. Fakt aber ist laut Vögele-Pressesprecherin Nicole Borel: Vögele werde das Geschäft in Zukunft nicht mehr heißen. Sempione Retail, die die Vögele Holding gekauft hat, habe für einen Großteil der Filialen in Deutschland eine Vereinbarung mit einem europäischen Textilretailer abgeschlossen, der diese übernehme und weiter betreibe – unter welchem Namen und zu welchen Konditionen ist unklar.