Insgesamt gut ein Dutzend Frauen und auch zeitweise der Pfarrer schwangen gestern mehrere Stunden die Putzlappen und Staubwedel: Sie brachten die katholische Kirche St. Johann wieder zum Glänzen. Vom Beichtstuhl über den Boden bis hin zu den Heiligenfiguren am Seitenaltar, dem Kreuzweg und am großen hängenden Altarkreuz wurden alles vom Staub der vergangenen Monate befreit. Begonnen wurde um 9 Uhr, die Putzaktion endete am frühen Nachmittag. Foto: Strohmeier