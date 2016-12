Bad-Dürrheim Karl Jäckle verstirbt im Alter von 92

Bad Dürrheim. Sein plötzlicher Tod bewegt viele Menschen, die er als Lehrer ins Leben begleitete, mit denen er über Jahrzehnte Kirchenmusik gestaltete und in kirchlichen Gremien zusammenarbeitete. 1924 in St. Georgen geboren, machte er nach der Mittleren Reife eine Ausbildung zum Uhrmacher. Bereits kurz nach der Gesellenprüfung begann für den 18-Jährigen die Wehr- und Kriegszeit, aus der er 1944 schwer verwundet aus der Ukraine zurückkehrte. Ende 1946 konnte er eine Ausbildung zum Volksschullehrer absolvieren. Lange Jahre war er an der Bad Dürrheimer Hauptschule tätig und engagierte sich in der evangelischen Kirche