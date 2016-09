Bad-Dürrheim Karibuni macht faire Kaffeepause

In der Satzung heißt es unter anderem dazu: "Wir arbeiten in Baden-Württemberg dafür, dass sich viele Menschen von einer Vision weltweiter Gerechtigkeit leiten lassen und so leben, wirtschaften und Politik machen, dass Menschen in allen Teilen der Erde ein menschenwürdiges Leben haben". Roswitha Kneer und ihr Team nutzen für diese Aktion das herrliche Herbstwetter. Vormittags wurde der Kaffee im Laden ausgeschenkt, am Nachmittag stellten die Damen einen Tisch und Sitzgelegenheiten vor den Laden in die Sonne und freuten sich, dass sich ihre Kunden den "Fairen Kaffee" schmecken ließen. Zugleich war es eine nette Gelegenheit, miteinander zu plaudern und damit ist man dem das Ziel "Eine gute Nachbarschaft" ganz sicher entgegen gekommen.