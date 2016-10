Bad-Dürrheim Karibuni lädt zum jährlichen Apfelfest ein

Bad Dürrheim. Im Eine-Welt-Laden Karibuni dreht sich in diesen Tagen alles um den heimischen Apfel. Am kommenden Samstag, 8. Obtober ist es wieder soweit: Von 12 bis 17 Uhr gibt es Apfelsaft, Apfelpunsch, Apfelkuchen, Mitmach-Aktionen an der Apfelpresse und vieles mehr, um 14.30 Uhr tritt Tamara Pfaff mit ihrer Nachwuchstanzgruppe auf. Den Mitgliedern des Bad Dürrheimer Eine-Welt-Ladens fiel schon vor neun Jahren auf, dass viele Apfelbäume in der Kurstadt keinerlei Beachtung finden und sowohl auf städtischen als auch privaten Flächen nicht abgeerntet werden. Also holte das Team um Vereinsvorsitzende Roswitha Kneer grünes Licht für die Ernte ein und los ging es. Mehr als eine Tonne Äpfel wurden gepflückt und in die Mosterei in Biesingen gebracht. Mit einem Apfelfest wurde die Aktion gekrönt und die Veranstaltung im Jahreskalender etabliert. Auch in diesem Jahr fließt wieder der Apfel-Direktsaft und der Erlös kommt dem Fairen Handel zugute.