Bad-Dürrheim "Kaffeemacher" zieht sich aus Kurstadt zurück

Bad Dürrheim (rtr). Stammsitz des "Kaffeemachers" ist in der Villinger Gerberstraße. Vor zwei Jahren hatte sich der renommierte Kaffeeröster Jürgen Schulz entschlossen, eine Filiale in der Friedrichstraße 6 in Bad Dürrheim zu eröffnen. Doch der Betrieb habe sich nicht rentiert, war gestern nun von einem Mitarbeiter zu hören. Außerdem sei ein Abriss des Gebäudes in der Friedrichstraße geplant. Den Grund für die zu geringen Umsätze in der Kurstadt vermutet der Mitarbeiter darin, dass vor allem Kurgäste in Bad Dürrheim unterwegs seien. Und diese würden ihren Kaffee anderweitig serviert bekommen und nicht unbedingt Kaffee kaufen.