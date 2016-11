Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein lädt am Sonntag zur Kaffeefahrt ein. Busabfahrt ab Haltestelle Busbahnhof ist um 13 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Wanderschuhe können zu Hause bleiben, da der Bus die Gruppe bis ans Einkehrziel bringt – wohin wird wie immer nicht verraten. Die Rückkehr nach Bad Dürrheim ist für 18 Uhr vorgesehen. Für Mitglieder liegen die Fahrtkosten bei zehn Euro, ohne Mitgliedschaft werden 14 Euro erhoben. Anmeldungen nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen.