Bad-Dürrheim Jungnarren pflegen Geselligkeit in Kurstadt

Eigentlich machte es der "Nachwuchs" den diversen Seniorengruppen nach: Man trifft sich zu einer Besichtigung, Führung oder zu einem Ausflug und lässt den Tag beim zwanglosen Beisammensein ausklingen.

Narrenschopf ein Ziel der närrischen Jugend

Die närrischen und in Zünften organisierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen hatten in der Kurstadt ihren Spaß und besichtigten den Narrenschopf – in der Zunftstube im Bohrturm griff man final nach Speis’ und Trank. Sich nicht nur zwischen "Schmotzigem" und Aschermittwoch sehen, über den Tellerrand schauen und mit den andernorts angesiedelten Altersgenossen ins Gespräch kommen – das fanden Maximilian Fritz, Alexander Lieb, Benedikt Martiz und Maximilian Maier seitens der Bad Dürrheimer Narrenzunft interessant.