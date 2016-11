Bad-Dürrheim Junge Gesichter im Narrenrat

Säckelmeister Volker Martin konnte verkünden, dass genug angespart wurde, um die über 30 Jahre alte Küche im Vereinsheim neu zu gestalten. Er ließ aber auch wissen, dass die Einnahmen der Fastnacht seit Jahren gleich sind, die Ausgaben jedoch würden ständig steigen. Ärgerlich sei es, wenn keine Veränderungen der Bankverbindungen bekannt gegeben werden. "Das kostet uns wegen der Rückbuchungen im Jahr bis zu 400 Euro, Geld das man für anderes ausgeben kann", mahnte der Säckelmeister.

Dass in den Gruppen der Salzhansel, der Narros, Siedergilde und Zunftwieber alles bestens läuft, war aus deren Berichten zu entnehmen. Was den Nachwuchs betrifft konnte Narrensomenbeauftragte Stefanie Martin verkünden, dass aus vielen Samenkörnchen inzwischen kräftige Pflänzchen geworden seien. Man dürfe jedoch nicht nachlassen, neuen Samen auszustreuen. Viel Spaß haben die Jüngsten in der Gruppe, da sie mit in das närrische Geschehen eingebunden werden.

Im kommenden Jahr soll eine Familienrallye unternommen werden. Dringend neue Mitglieder ab zwölf Jahren sucht indes der Fanfarenzug, war von Michael Terner zu hören. "Wir sind eine super Truppe, haben viel Spaß und machen tolle Musik", ließ er wissen. Viel Zeit nahmen die Wahlen in Anspruch, da jeweils 99 Stimmzettel ausgezählt werden mussten. Karl-Heinz Hornberger unterhielt den Saal zwischenzeitlich mit herzhaften Witzen. Bestätigt wurde Volker Martin als Vize-Zunftmeister, als Zunftschreiberin Melanie Wildgruber und Jürgen Rebholz als Zeugwart. Neu formiert mit jungen Mitgliedern hat sich der Narrenrat, dem nun Petra Böhnisch. Maximilian Fritz, Lucian Götz, Alexander Lieb, Benedikt Martin sowie die bereits amtierenden Hans- Dieter Bayer, Josi Bender und Klaus Nenning angehören.

Als Hanselmutter und Hanselvater verabschiedeten sich Andrea Dunne und Sonja Stuber, die Nachfolge übernahmen Natascha Castiello und Gina Wetzel. Das Amt als Brauchtumsbeauftragter gab Peter Kaltenbach an Bettina Fritz ab. Bürgermeister Walter Klumpp bezeichnete die Narrenzunft als Aushängeschild der Stadt, da sie die "Dieremer Fasnet" in vielfältiger Weise auslebt und gestaltet. Sehr positiv sei es, dass die Zunft das Thema "Fasnet" den Kindern in den Schulen und Kindergärten jedes Jahr nahe bringt.