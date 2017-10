Bad-Dürrheim Jugendliche eingeladen

Was steckt hinter diesem geheimnisvollen Wörtchen "es", das auf den Plakaten sogar lediglich mit einem einzigen Buchstaben "s" in Erscheinung tritt? Für die jungen Menschen, die hinter dieser Aktion stehen, bedeutet dieses "es" das Fundament ihres Lebens: das Evangelium von Jesus Christus, so der Veranstalter. Aus ihrem Glauben an Gott machen sie kein Geheimnis.

Von Dienstag, 24. bis Samstag, 28. Oktober, findet im Haus der Begegnung im Johanniterweg 13 und parallel von Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, im evangelischen Gemeindehaus in der Hauptstraße 4 in Oberbaldingen die Jugendwoche "ich glaub’s" statt, eingeladen sind Jugendlichen ab 13 Jahren. "Wir bieten euch Music, Message, Action, Theater und Tanz", kündigen die Veranstalter an. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Besondere Höhepunkte werden Gäste sein, so beispielsweise Breakdancer Sebastian Schick, bekannt aus verschiedenen Fernsehproduktionen und international gefragter Coach und Tänzer, wird sowohl von seinem Leben mit Stars und Sternchen als auch von seinem Glauben an Gott erzählen.