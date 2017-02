Bad-Dürrheim Jugendhausarbeit wird überdacht

Bad Dürrheim. In Trägerschaft des Kinder- und Familienzentrums Villingen-Schwenningen (KiFaz) hatte Meike Schmid die vergangenen Jahre das Jugendhaus in Bad Dürrheim geführt, dabei etliche Projekte mit den Jugendlichen erarbeitet und ein Vertrauensverhältnis zu ihnen entwickelt. Doch Mitte vergangenen Jahres orientierte sie sich beruflich neu, berichtet Stadtjugendpfleger Markus Thoma.

Die Zäsur werde genutzt, um das Konzept der Jugendhausarbeit zu überdenken und den aktuellen Anforderungen anzupassen. Hierzu habe es Gespräch mit den Jugendlichen gegeben, involviert seien Vertreter der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und der Jugendarbeit. Über den aktuellen Stand werde voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung am 16. Februar informiert. Offen sei bei der künftigen Strukturierung, ob die Jugendhausleitung weiter in Verantwortung des KiFaz laufe oder ob die Stadt mit jemand anderem kooperiere.

Dem Gemeinderat sei es wichtig gewesen, Kontinuität zu bewahren und das Jugendhaus auch während der Übergangszeit zu öffnen. So sei das Jugendhaus nach wie vor an vier Tagen in der Woche geöffnet, jedoch mit etwas weniger Stunden. Die Betreuung während dieser Zeiten teilen sich Nicole Grieshaber vom KiFaz, Thoma selber und "Bufdi" Daniela Schrenk. Schrenk leistet seit Oktober einen Bundesfreiwilligendienst bei der Stadtjugendpflege.