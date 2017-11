Bad-Dürrheim Jugend probt Einsatz

Einige Kinder und Jugendliche galt es zu bergen und mit der Rettungsliege ins Freie zu bringen, deren Erstversorgung fand quasi am neuen Narrenbrunnen statt. Sieben Feuerwehrfahrzeuge wurden an die Einsatzorte gefahren, die vorab notwendige Straßensperrung ging zügig und unproblematisch vonstatten. Die Jugendfeuerwehr übte sich auch wieder in der Technikbedienung, schließlich kann im Lauf mehrerer Monate auch einmal vergessen werden, welche Schalter und Hähne im Falle des Falles zuerst zu bedienen sind. Seitens der Hochemminger Feuerwehrabteilung hatte Schriftführerin Julia Kleitsch etliche Einladungen verschickt, zur Probe erschien dann auch eine nennenswerte Zahl an Zuschauern. Die Jugendfeuerwehren aus Ober- und Unterbaldingen, Hochemmingen, Öfingen sowie der Kernstadt waren im Einsatz, im Zuge der Probe ließ sich das Wir-Gefühl einmal mehr stärken. Damit die Personenrettung ordentlich geprobt werden konnte, stellten sich etliche junge Hochemminger zur Verfügung und ließen sich von im Einsatz stehenden Altersgenossen befördern. Die Wasserversorgung war gegeben, reale Brände wären schnell gelöscht worden.