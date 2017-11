Bad-Dürrheim Jugend beweist soziales Engagement

Bad Dürrheim (kal). Die Veranstaltung einleitend brachte Andrea Kanold, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, ihre Freude zum Ausdruck, dass in diesem Jahr drei jungen Menschen und eine Schülergruppe ausgezeichnet werden können. Damit werde den Preisträgern signalisiert, dass ihr Engagement geschätzt werde. Ihr Dank galt allen Freunden und Förderern der Stiftung, die mit ihren Zuwendungen die Preisverleihung möglich machen. Für die Bürgerstiftung selbst sei es bei der Null-Zins-Politik schwierig geworden, größere Preise auszuloben, weshalb den Sponsoren eine besondere Wertschätzung gelte.

Bürgermeister Walter Klumpp betonte die Wichtigkeit des sozialen Engagements in der Gesellschaft. Auch mit kleinen Einsätzen, wie zum Beispiel in der Vergangenheit mit der Bepflanzung des Grillplatzes, könne Gutes bewirkt werden. Zudem komme auch vieles zurück, was das eigene Leben bereichere, wenn man sich für andere einsetze, bekräftigte das Gemeindeoberhaupt.

Über den ersten Preis in Höhe von 500 Euro, den Anton-Häring-Preis, übergeben von der Witwe des Unternehmers, Irma Häring, konnte sich Fabian Wegner freuen. Der 14-Jährige ist bei medizinischen Zwischenfällen an der Realschule am Salinensee seit zwei Jahren als Schulsanitäter im Einsatz und leitet mittlerweile eine Gruppe von Schülern, die sich auf dem gleichen Gebiet engagiert. Selbst möchte Fabian, der schon längere Zeit dem Roten Kreuz angehört, in diesem Bereich tätig sein.