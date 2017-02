Bad-Dürrheim Jonathan Berggötz will Bürgermeister werden

Auf seiner Homepage nennt er die Gründe, warum er in dem Kurort, der eine ähnliche Größe wie Bad Dürrheim hat, als Kandidat antritt: "Waldbronn ist eine attraktive Gemeinde in einer reizvollen Landschaft mit guten Zukunftschancen. Insbesondere beeindruckt mich ihre vielfältige Vereinslandschaft und die engagierte Bürgerschaft." Die Stadt passe zu ihm, weil es in Einwohnerzahl und Struktur mit Bad Dürrheim vergleichbar sei. Er bringe Fach- und Leitungskompetenz für das Bürgermeisteramt mit. Und er habe gelernt, als Referent eines Oberbürgermeisters Verantwortung zu übernehmen.

Seine Ziele seien, die Gemeinde Waldbronn liebens- und lebenswert für alle Generationen weiterzuentwickeln. Er will den Vereinen, Kirchen, Feuerwehr und anderen Organisationen ein verlässlicher Partner sein.

Er strebt zudem einen dauerhaften Dialog mit den Gewerbetreibenden an und sieht das Amt des Bürgermeister als erster Wirtschaftsförderer der Gemeinde an. Darüber hinaus will er den Standort als Kurort mit Rehaklinik und Thermalbad stärken und mit einer Haushaltskonsolidierung die Investitionsspielräume erhalten.

Berggötz will gewinnen und er sieht den Posten nicht als Sprungbrett für seine weitere Karriere.