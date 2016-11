Bad-Dürrheim Jetzt kann gebrutzelt werden

Mit überschaubaren finanziellen Mitteln sowie kommunalem Engagement ist ein durchaus properes Plätzchen geschaffen worden, die Idee zu einem Grillplatz "mitten" in der Kernstadt entsprang dem ersten und im Januar vergangenen Jahres abgehaltenen Jugendforum. Zur Einweihung züngelten die Flammen kräftig und wärmend aus der Feuerstelle – gut so, wenn Petrus nicht mehr so freundlich ist und Frau Holle sich bereits anschickt das Bettzeug zu schütteln. Ganz komplett ist der Grillplatz noch nicht.

Die schon fertiggestellten Bänke und ein Tisch werden im Frühjahr platziert, ebenso ein ausreichend großer und stabiler Mülleimer. Der Schwenkgrill kann sich sehen lassen, ist sehr massiv sowie höhenverstellbar und wirkt "vandalensicher". Stichwort Zerstörungswut: Man hofft natürlich, dass diese den neuen Platz nicht allzu häufig trifft, das nun vor Ort stehende ehemalige Biesinger Buswartehäuschen wurde ja schon in Mitleidenschaft gezogen.

Der Grillplatz ist barrierefrei und damit auch ein Angebot für Menschen mit Handicap, das Kleinareal steht allen Bürgern kostenfrei zur Verfügung. Feuerholz oder Grillkohle müssen die Benutzer mitbringen, größere Gruppen sollten reservieren. Gesamtkosten von 7300 Euro sind veranschlagt, zu den reinen Materialkosten von 4700 Euro addiert Kämmerer Jörg Dieterle Bauhof- und Forstleistungen von 2600 Euro.