Bad-Dürrheim Jetzt geht’s los

Sechstklässler singen zur Begrüßung

Dicht gedrängt standen die neuen Fünftklässler mit Eltern, Großeltern und Geschwistern in der Mensa, sicherlich genau so aufgeregt wie ihre erwachsenen Begleiter. "Die Welt ist klein und wir sind groß", sangen die neuen Sechstklässler zur Begrüßung, begleitet von Musiklehrer Jochen Abert am Klavier. "Das soll heute unser Motto sein, an diesem spannenden, ersten Schultag" meinte Stephanie Martin. "Ihr seid schon so groß, dass alles klappt. Macht euch keine Sorgen, denn ihr werdet immer unterstützt von den Lehrern, Eltern und Freunden."

Die Eltern wurden von ihr ermuntert, die "Leinen los zu lassen", sie bat um gute Zusammenarbeit und forderte sie auf, von ihrem Recht über Informationen und Mitarbeit Gebrauch zu machen. Schule und Elternhaus haben das gleiche Ziel: Die Kinder zu Persönlichkeiten heranwachsen lassen, die einen erfolgreichen Abschluss erreichen, fügte die Schulleiterin hinzu. Bevor sie 120 Hände schüttelte, gab sie den Kindern folgenden Satz mit auf den Weg: "Ist etwas neu und unbekannt, sei einfach cool und ganz entspannt". Aufgeteilt in vier Klassen wurden die Kinder von ihren Lehrern in ihre Klassenzimmer geführt.