Bad-Dürrheim Jetzt ganz offiziell die neue Rektorin

Sie ist bereits seit August 2009 Konrektorin an der Realschule am Salinensee. Aufgewachsen ist sie in Triberg, besuchte dort auch das Schwarzwald-Gymnasium. Von 1988 bis 1990 studierte sie Germanistik und Romanistik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Von 1990 bis 1994 schloss sich ein Studium für Lehramt an Realschulen an der Pädagogischen Hochschule Freiburg an.

Als Lehramtsanwärterin war sie von 1995 bis 1997 an der Realschule St. Georgen tätig. Als Lehrerin arbeitete sie von 1996 bis 1997 an den Gewerblichen Schulen in Heilbronn, von 1997 bis 2001 an der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und von 2001 bis 2009 an der Realschule in St. Georgen, bevor sie im Anschluss an die Realschule in Bad Dürrheim wechselte.

Als Aufgaben sieht sie die Förderung einer positiven Schüler-Lehrer-Beziehung, Kommunikation mit den Eltern sowie ein Miteinander von Lehrkräften, Schulsozialarbeit, pädagogischem Personal der Ganztagsschule und den städtischen Mitarbeitern.