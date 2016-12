Bad-Dürrheim Jetzt auch offiziell die neue Rektorin

Mit einer großen Schultüte beglückwünschte Bürgermeister Walter Klumpp die neue Rektorin. Er sprach von einem besonderen Moment für Patricia Schneider, die an der Ostbaarschule längst keine Unbekannte ist. Sie absolvierte dort ihre Referendarzeit, danach war sie in Hausen vor Wald, eine Außenstelle der Karl-Wacker-Schule, tätig. Vor acht Jahren kehrte sie in die Ostbaarschule zurück und hat an der Seite ihrer Amtsvorgängerin Ursula Frese an der Entwicklung der Bildungseinrichtung mitgewirkt. Wertvolle Projekte und Kooperationen mit der Karl-Wacker-Schule und den Kindergärten wirkten sich sehr positiv aus.

In sieben Klassen sind 113 Kinder untergebracht, betreut werden sie von zwölf Pädagogen. Lobend hob Klumpp hervor, dass hier die Kinder in guter Weise auf ihre Zukunft vorbereitet und stark für den Alltag gemacht werden. "Diese Schule ist die wichtigste Einrichtung auf der Ostbaar und es ist eine große Freude, dass Frau Schneider die Leitung übernommen hat", hob Klumpp hervor. Im Namen der Erzieherinnen von Kindertagesstätten der Ostbaar überbrachte Serena Fuß Glückwünsche und Präsente, mit dem Wunsch, dass die gute Zusammenarbeit fortgesetzt werde.

"Mein Herz hängt an dieser Schule und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne sich freue, jeden Tag in die Schule zu kommen", ließ die neue Amtsinhaberin und zweifache Mutter wissen. Sie stellte heraus, dass sie nicht die Alleskönnerin sei, doch hinter ihr stehe ein tolles Team, auf das sie sich verlassen könne. "Ich genieße jede Stunde, die ich mit den Kindern zusammen sein kann", versicherte die 39-jährige Pädagogin.