Bad-Dürrheim Jedes Jahr eine Optimierung nötig

Bad Dürrheim. Das Organisationsteam rechnet am Freitag mit rund 750 Starts, am Samstag mit 700 Starts und am Sonntag mit 800 Starts – was eine erneute Steigerung bedeutet. Rik Sauser machte im Gespräch jedoch auch deutlich, dass dies harte Arbeit sei und der Riderman nur bis zu einem gewissen Grad ein Selbstläufer ist. Er und sein Team müssen sich jedes Jahr Optimierungen einfallen lassen. Doch die steigende Tendenz zeige auch, dass man sich mit der Veranstaltung, die man im Jedermann-Segment zu den Klassikern zählen darf, in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus einen guten Namen erarbeitet hat.

Der Lohn dafür ist beispielsweise eine steigende Zahl an Sponsoren – in diesem Jahr kamen drei neue hinzu. Die wachsende Starterzahl führt weiterhin zu entsprechendem Umsatz bei Beherbergungsbetrieben. Nach Angaben von Rik Sauser seien Bad Dürrheim und Donaueschingen schon lange ausgebucht. Insgesamt sind 26 Nationen am Start, mehr als beispielsweise beim Trans-Schwarzwald, der ebenfalls von Rik Sauser und seiner Mannschaft organisiert wird. In der Summe zeigt dies dem Kur und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel, dass man hier auf dem richtigen Weg sei. In Zusammenhang mit der Werbung im Touristenbereich, die Region mit dem Namen "Radparadies" zu vermarkten sieht er hier eine nachhaltige Wirkung und einen positiven Effekt auf das Image.

In diesem Jahr gibt es wiederum ein paar Neuerungen. Die Strecke am Samstag führt nicht direkt nach Donaueschingen, sondern zunächst die Hirschhalde hinauf. So will man einen Massensturz wie im vergangenen Jahr vermeiden, da sich mit diesem Anstieg die Fahrerfelder doch schnell trennen würden, so Rik Sauser.