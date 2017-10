Bad-Dürrheim Jazz und Wein begeistern

Gastgeber dieses gemütlichen Nachmittages war der Kurstift am Salinensee. Stiftsdirektorin Ileana Rupp freute sich, als sie in dem bis auf den letzten Platz besetzen Festsaal viele Bewohner und auch zahlreiche Gäste begrüßen konnte. Mit einem passenden Gedicht über den blauen Oktoberhimmel, buntes Laub und die Gaben der Ernte eröffnete sie den Nachmittag. Die Senioren saßen an hübsch gedeckten Tischen und es war zu sehen, dass sich das Personal des Hauses sehr viel Mühe gegeben hatte. Mit bunten Herbstlaub, Früchten und Kastanien waren die Tische dekoriert, dazu die passenden bunten Servietten.

Zur Unterhaltung saßen die Herren des Saxophon Quartett "Four Brothers" mit Bernd Reinhardt auf der Bühne. Bevor sie zu ihren Instrumente griffen und mit ihren flotten und beschwingten Melodien die Gäste unterhielten, wurden diese mit frisch gebackenem Zwiebelkuchen und neuen Wein verwöhnt.

Weiter geht es mit den Seniorentagen am Freitag, 13. Oktober. Die Stadt Bad Dürrheim lädt zu "Shakes Hands" ein. Geboten wird im Kurhaus eine Kabarett-Revue aus den 60er Jahren. Mit dabei ist das durch Funk und Fernsehen bekannte Künstlerduo "Bellevue" mit viel Musik. Gesang und Parodien. Beginn ist um 14.30 Uhr, Einlass ins Kurhaus ab 13.30 Uhr. Der Eigenanteil für diese Veranstaltung beträgt zehn Euro pro Person. Im Preis sind Eintrittskarte, Kaffee und Kuchen enthalten. Die Karten sind im Rathaus, Bürgerservice, und über die Ortsverwaltungen erhältlich.