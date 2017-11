Bad-Dürrheim Jahreskonzert steht bevor

Bad Dürrheim. Das musikalische Highlight des Blasorchester-Jahres steht kurz bevor: Das Jahreskonzert findet am Samstag, 25. November, im Haus des Bürgers statt. Das Bad Dürrheimer Orchester entführt seine Besucher in die musikalische Welt Afrikas. Unter Leitung von Dirigent Kuno Mößmer hat das Blasorchester bekannte Melodien wie etwa Tarzan, König der Löwen oder Toto in Concert einstudiert.