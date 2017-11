Bad-Dürrheim "Irma" verschwindet aus Stadtbild

Bad Dürrheim. Baufällig sieht das Gebäude mit seinen teilweise zersplitterten Fenstern und den Schäden am Dach schon geraume Zeit aus. Investor Casim Ucucu hatte mit den Abrissarbeiten nach erfolgter Genehmigung bereits Mitte 2016 begonnen. Doch kurz darauf sei von Bürgermeister Walter Klumpp der Wunsch gekommen, den Abriss zu stoppen und so lange aufzuschieben, bis das Konzept für den Neubau auf dem Areal beschlossen sei, schildert Ucucu den Hergang. Der Bürgermeister habe befürchtet, dass andernfalls eine länger bestehende Baugrube das Stadtbild an dieser Stelle schmälern könnte.

Mittlerweile habe sich der Gemeinderat für die vorgestellte Bebauung ausgesprochen. Damit sieht Ucucu eine Hürde genommen, um den Abbruch nun umsetzen zu können. Dieser sei bewusst auf den Winter verschoben worden, wenn die Straßen in der Innenstadt nicht mehr so belebt und die Gartenwirtschaften geschlossen seien. Ziel sei, die Störungen durch Lärm und Staub so gering wie möglich zu halten. Die beauftragte Fachfirma setze auch Wasser ein, um die Staubentwicklung zu minimieren. Außerdem würden Ruhezeiten über den Mittag und ab dem frühen Abend eingehalten.

Ucucu rechnet mit einer Dauer von drei bis vier Monaten, bis von dem Irma-Gebäude nichts mehr zu sehen sein wird.