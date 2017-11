Bad Dürrheim Irma-Areal: "Baukörper viel zu groß"

"Die beiden Baukörper sind viel zu groß und zu wuchtig, zudem sind sie viel zu hoch und passen daher nicht in die Umgebung", meint die Interessengemeinschaft. "Puristisch-moderne Flachdachbauten in der Form von Schuhschachteln passen nicht in die Mitte Bad Dürrheim", heißt es in der Stellungnahme. Sie wirkten eindimensional und seien in einem Kurort völlig deplatziert. Ein klassisches Satteldach, Walm- oder Mansardendach sei zeitlos schön. Mit dem aktuellen Entwurf würde das Flachdach in der Innenstadt für die Zukunft zum Standard gemacht werden, befürchtet die IG.

Die Bäume im Hindenburgpark und auch auf dem Irma-Gelände müssten erhalten bleiben. Der Investor könne die Tiefgarage zweigeschossig bauen, dann könnten alle Bäume stehen bleiben. Der sogenannte urbane Platz sei nichts anderes als der Deckel der Tiefgarage, die in die Fläche gebaut wird, weil dies kostengünstiger sei.

Die Stille Musel müsse renaturiert werden. Dies folge bereits aus dem Wasserhaushaltsgesetz. Außerdem sei ein offengelegter Bach mit ansprechender Gestaltung und Bepflanzung des Ufers für die Kurgäste und die Einwohner, aber auch für die künftigen Bewohner in den Irma-Gebäuden weitaus attraktiver als ein Bachlauf, der unter einem Betondeckel verschwindet.