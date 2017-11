Bad-Dürrheim Internationaler Kochabendim Jugendhaus

Bad Dürrheim. Deshalb lädt sie gemeinsam mit der Flüchtlingsbeauftragten Vera Jovic-Burger am Freitag, 24. November, ab 16 Uhr Jugendliche und junge Erwachsene zum Kochen ins Jugendhaus am Bohrturm ein. Einige Jugendliche haben sich bereits mit Rezeptideen gemeldet, weitere Teilnehmer können spontan dazu stoßen. Das Jugendhaus hat an diesem Tag ganz regulär für seine Besucher geöffnet. Köche, Gäste und Essen werden international sein. Das Essen wird über das Förderprojekt "Gemeinsam in Vielfalt" finanziert, das Kochen übernehmen die Jugendlichen selbst. Ziel der Veranstaltung ist es, die Verständigung zwischen den verschiedenen Nationen zu fördern.