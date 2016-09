Bad-Dürrheim Interessierte sollen sich melden

"Damit eröffnen sich für die Stadt in den Teilbereichen Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen vielfältige Möglichkeiten, Projekte innerhalb der nächsten fünf Jahre gemeinsam mit Bürgern – aber auch mit Gewerbetreibenden – realisieren zu können", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Schwerpunkt liege im Bereich der Teilorte in der Ostbaar, wobei auch Förderanträge im Bereich Arbeiten in der Kernstadt außerhalb des Sanierungsgebietes gestellt werden können.

Damit dieser Blick in die Zukunft gelingt, soll nun über sogenannte Stadtteilforen die Ergebnisse der durchgeführten Bürgerbefragung gemeinsam in öffentlichen Veranstaltungen der Bürgerschaft dargestellt und gemeinsam erörtert werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, ortsteilübergreifend ein gemeinsam mit Bürgern, Vertretern der Ortschaftsräte einschließlich Verwaltung besetztes Gremium einzurichten, welches im Dialog mit den Antragstellern die einzelnen Projektanträge vorbereitet und begleitet. Um Förderanträge fristgerecht für das Förderjahr 2017 einreichen zu können, bittet die Verwaltung alle Interessierten, sich schnellstmöglich im Hinblick auf den Antragszeitraum 28. Oktober zu melden. Ansprechpartner sind auf dem Hauptamt Markus Stein, Telefon 07726/666 205 sowie beim Büro Kommunalplan, Telefon 07461/73 050.