Bad-Dürrheim Interesse an Politik bleibt weiterhin bestehen

Nach jahrzehntelanger Arbeit in der Politik, angefangen als Regierungsassessor der Innenverwaltung Baden-Württemberg 1961 bis zu seinem Ausscheiden als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium der Finanzen 1989, hat sich der Christdemokrat das Interesse für politische Entwicklungen bewahrt. Sein "größter Glücksfall", seine Frau Ingeborg, hat ihn in all den Jahren seit der Hochzeit 1964, treu begleitet. Sie schätzt er als "Hauptstütze, Beraterin und Kritikerin".

Dass er hier, in idyllischer Randlage in Bad Dürrheim, einen Bauplatz fand und in der Bauschengasse seit 1975 wohnt, sieht Häfele als zweiten großen Glücksfall in seinem Leben.

Am politischen Geschehen nimmt er auch als Ruheständler interessiert teil. So äußerte sich er sich beispielsweise bei einer Hauptversammlung des CDU-Stadtverbandes vor eineinhalb Jahren kritisch zur Flüchtlingspolitik. Der weitaus größte Teil dränge nach Deutschland. Häfele sah damals große Probleme auf Kommunen und Länder zukommen, die sich in wenigen Jahren manifestieren würden. Die europäischen Grenzen müssten besser geschützt werden. Auch hält er es für einen Fehler, dass für europäische Schuldenstaaten wie Griechenland immer wieder neue Rettungsschirme aufgespannt werden. Davon würden weniger die Staaten profitieren, sondern vielmehr Kreditgeber und Versicherungen.