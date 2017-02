Bad-Dürrheim Interessante Einblicke in die Ortsgeschichte

Die Lage der Kleindenkmale sei in Ordnung, bestätigte der Heimatpfleger, allerdings würde auch so manches altershalber verschwinden. So zum Beispiel auch Taubenhäuser, die einst in den Gärten standen. Viele Bad Dürrheimer hätten früher Tauben gehalten, nicht zur Zucht, sondern als Nahrungsmittel. Kauth bat darum, ihm mitzuteilen, wenn solche Taubenhäuser in der Kurstadt entdeckt werden.

In seinem Bericht sprach Kauth auch die vor der ehemaligen Reha-Klinik Irma stehende Bronzeskulptur an. Sie solle die heilenden Kräfte einer Kuranwendung symbolisieren. Doch wenn man das Gebäude dazu sehe und wie mit der Heimatstadt umgegangen werde, könne man nicht von "Heimatpflege" reden, warf er ein und sagte: "Wenn nicht einmal die von uns gewählten Politiker so etwas verhindern können, wird es schwierig."