Bad-Dürrheim Integrationsteam ist komplett

Bad Dürrheim. Rainer Kopka-Vogt hat Sozialarbeit, Schwerpunkt Gemeinwesen, an der Katholischen Fachhochschule in Freiburg studiert. Anschließend war er als Sozialarbeiter bei der AWO Tuttlingen im Jugendgemeinschaftswerk tätig. Im Jahr 1993 wurde er Leiter dieser Einrichtung. In dieser Funktion hat er mehrere Projekte initiiert und durchgeführt, unter anderem: Deutschkurse, Kurse zur beruflichen Bildung, Tagesinternat und Nachhilfe. Zuständig war er ebenso für die Betreuung des Übergangswohnheims Tuttlingen, Spaichingen und Gosheim.

Seit November 2015 war er hauptamtlich im Bereich der Fall- und Sozialberatung in der bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (BEA) in Donaueschingen tätig. Seit 1. Dezember nun ist er halbtags als Integrations- und Flüchtlingsbeauftragter bei der Stadt Bad Dürrheim beschäftigt. In dieser Funktion wird er die zentrale Anlaufberatung und Koordinationsstelle für Flüchtlings- und Integrationsangelegenheiten sein.

Zu seinen Aufgaben gehört die Bündelung und Steuerung der Flüchtlings- und Integrationsarbeit, die Konzeptentwicklung, das Projektmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit sowie der Netzwerkausbau mit Blick auf alle relevanten Institutionen und Akteure in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtskoordinator für Flüchtlingshilfe, Robert Rafai. Zudem wird er die Förderung und Begleitung der nachhaltigen Integration von Flüchtlingen vorantreiben, die Flüchtlinge im Alltag unterstützen und ihnen Hilfestellungen geben.