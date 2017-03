Bad-Dürrheim Integration überwindet Hindernisse

"Das ist im ersten Moment schon schwierig", beschreibt Kriebel die Situation. Glücklicherweise würden die Kinder im Umgang miteinander, eben auch mit deutschsprachigen Altersgenossen, schnell lernen. Die Lehrer seien außerdem bemüht, so gut es geht Unterstützung zu geben.

Man sei überrascht, wenn dann ein solches Kind lange Zeit nichts gesagt, sich vermutlich auch nicht getraut habe, und dann plötzlich relativ flüssig Deutsch spreche.

Doch die Sprache ist nicht das einzige Hindernis. So müsse damit gerechnet werden, dass Flüchtlingskinder traumatische Erfahrungen nach Deutschland mitbrächten. So seien bei einem der Kinder Verhaltensauffälligkeiten aufgetreten, verweist Kriebel auf die Situation in Bad Dürrheim. Das Kind habe plötzliche Aggression gezeigt, die sich nicht an konkreten Situationen wie einem Streit festmachen ließe. Oder es falle durch seine Unmotiviertheit auf. "Da denken wir, dass es weitere Unterstützung braucht", deutet Kriebel an, dass eine psychologische Aufarbeitung von Kriegstraumata notwendig sein könnte.

Nicht nur Flüchtlingskinder müssen sich an die deutsche Sprache gewöhnen. Hinzu kommt der Zuzug aus EU-Ländern wie Rumänien und Kroatien. Auch diese Kinder könnten häufig wenig oder kein Deutsch sprechen. Kriebel gibt ein Beispiel aus der Praxis. Da arbeite der rumänische Vater schon einige Jahre in Deutschland und hole dann die Familie nach. Die Kinder würden dann hier zur Schule gehen und müssten die Sprachbarriere überwinden. In letzter Zeit gebe es vermehrt Zugänge aus solchen Ländern.

Schon das erste Elterngespräch vor der Einschulung könne zum Problem werden, wenn die Eltern kein Deutsch sprächen. Häufig sei es dann so, dass ein Arbeitskollege des Familienvaters mit zum Termin in der Schule komme, der mit besseren Deutschkenntnissen vermitteln könne.