Bad-Dürrheim In Waldstück Würgeschlangen ausgesetzt

Bad Dürrheim. Bereits am Mittwochnachmittag entdeckte ein Passant in einem Waldstück, nahe des Wanderparkplatzes Hüttenbühl, im Startbereich der Loipe, drei Würgeschlangen, zwei Königs­-pythons und eine Kornnatter, die aufgrund der niedrigen Außentemperaturen alle verendet waren. Die Beamten des Polizeipostens gehen davon, dass die Tiere von ihrem Besitzer ausgesetzt wurden. Dabei nahm er offensichtlich den Tod der Tiere in Kauf, da für die Schlangen eine warme Außentemperatur überlebensnotwendig ist. Die beiden Pythons hatten eine Länge von circa einem Meter. Sie hatten sich aus Schutz vor Kälte unter dem Laub der Bäume verkrochen. Zeugen, die Hinweise zum Besitzer geben können oder zu verdächtige Wahrnehmungen, die am oder in der Nähe des Auffindeorts gemacht wurden, werden gebeten sich bei der Polizei, Telefon 07726/939 480, zu melden.