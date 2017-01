Bad-Dürrheim In Luisenklinik wechselt der Chefarzt

Mit Hans-Joachim Leyhausen habe die Luisenklinik die vakante Stelle "hochkompetent" umgehend wieder neu besetzen können. Leyhausen ist 55 Jahre alt, Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, er besitzt unter anderem eine Weiterbildung in Paar- und Familientherapie.

Leyhausen leitete bis Ende 2015 das Rehazentrum Hüttenbühl in Bad Dürrheim, gefolgt von einer Zeit in der Schweiz. Seine neue Stelle und seine familiären Bindungen führten ihn wieder zurück in die Nähe seiner Wahlheimat Rottweil. Neben qualitativ hochwertiger Arbeit am Patienten legt er laut Luisenklinik besonderen Wert auf eine gute Vernetzung mit Hausärzten und niedergelassenen psychotherapeutisch tätigen Kollegen. Leyhausen werde einem "hoch engagierten und motivierten pflegerisch-therapeutisch-ärztlichem Team vorstehen". Alle gemeinsam würden sie die Akut-Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Luisenklinik Bad Dürrheim mit 20 Betten und zwölf Tagesklinikplätzen "in derselben hohen Behandlungsqualität fortführen und weiterentwickeln".