Bad-Dürrheim In Kurstadt brummt’s

Das Jedermannrennen, das vor 17 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, ist sportlich zum Pflichttermin aber auch zum Highlight für die Teilnehmer der "German Cycling Cup"-Serie (GCC) geworden. Nicht nur, weil es das vorletzte von neun Serienrennen ist und die Ranglistenplätze verteidigt oder verbessert werden können, bevor es am 3. Oktober ins Finale nach Münster geht. Sondern auch weil das Drei-Etappenrennen, das es so nur einmal in Deutschland gibt, bei vielen Hobby- und Jedermannsportlern auch international ein hohes Ansehen genießt.

Diesmal holten die Sauser-Brüder Kai und Rik gemeinsam mit der Bad Dürrheimer Kur und Bäder GmbH die Weltmeisterschaft der Journalisten (World Press Cycling Championship/WPCC) auf die Baar. Bereits am Donnerstag, 28. September, wird die Weltmeisterschaft offiziell im Kurhaus Bad Dürrheim eröffnet. Medienschaffende aus zwölf Nationen (Niederlande, Italien, Großbritannien, Belgien, Polen, Österreich, Frankreich, Russland, Ukraine, Slowakei, Schweiz und Deutschland) meldeten sich für insgesamt 158 Starts an. Mit dem WPCC-Einzelzeitfahren am Freitag (Start 13 Uhr) erfolgt auch der Startschuss zum 18. Riderman, dessen Teilnehmer im Anschluss von der Startrampe fahren werden.

Das sportliche Programm am Samstag: um 12.30 Uhr wird die zweite Riderman-Etappe über 110 Kilometer und 1580 Höhenmeter angeschossen. Das WPCC-Teamzeitfahren am Samstag sorgt im Anschluss an den Zieleinlauf des ersten Riderman-Straßenrennens für Spannung. Drei Fahrer pro Team kämpfen mit fliegendem Start und auf einer Distanz von einem Kilometer um die WM-Medaillen. Die Jagd über zwei Runden mit Start und Ziel in der Salinenstraße rund um das Haus des Gastes dürfte ein Spektakel werden. Ebenso wie das anschließende Dernyrennen auf dem identischen Kurs. Das Dernyrennen mit Rad-Profis und -Semiprofis im Windschatten knatternder Dernymaschinen liefern sich Runde um Runde einen spannenden Wettkampf, eine weitere Premiere in Bad Dürrheim. Das Dernyfeld ist nun fast komplett. Neben den Profis Simon Geschke, Johannes Fröhlinger und Pro-Kontinentalfahrer Jonas Koch starten auch die Kontinentalteam-Athleten und Lokalmatadoren Domenic Weinstein und Patrick Haller, Jan Hugger sowie der Villinger Bundesliga-Starter Stephan Duffner. Hinzu kommt Markus Bauer, der aktuelle deutsche Mountainbike Marathonmeister. Sein offizielles Abschiedsrennen gibt Richard Faltus, tschechischer Straßenmeister aus dem Jahr 2000. Natürlich wurde das Rahmenprogramm und die Radsport-Expo aufgehübscht und verbessert. Für Speis und Trank und die musikalische Rundumversorgung ist gesorgt.