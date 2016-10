Bad-Dürrheim In drei Jahren einiges bewegt

Es kamen 50 Interessenten der Klassenstufen sieben bis zehn. In Arbeitsgruppen machte man sich Gedanken und äußerte sich auch durchaus zum eigenen Befinden. Wünsche gibt es immer, allemal bei der jungen Generation, unterm Strich jedoch scheinen die Eleven mit ihrer Heimatstadt ganz zufrieden zu sein.

Rund um die Realschule ist es manchen während der Dämmerung und am Abend immer noch zu dunkel, zur weiteren Wegesicherung dürften durchaus noch zusätzliche Beleuchtungskörper installiert werden. Auch den jungen Semestern ist es manchmal in der Tat zu "dreckig", es geht um den in der Innenstadt herumliegenden Kleinmüll. An manchen Stellen gebe es ihrer Ansicht nach schlicht zu wenig Mülleimer respektive -körbe – Entsorgungsmoral hin und her. Die weitere Freizeitgestaltung wird auch an die Neuausrichtung des Jugendhauses geknüpft, als Sachgebietsleiter für Stadtjugendpflege und Bürgerschaftliches Engagement hatte Markus Thoma beim Forum natürlich ein ganz offenes Ohr.

Eine teils neue Modellierung der Dirt Bike-Strecke würde der Nachwuchs begrüßen, ebenso eine zentrumsnahe Ansiedlung einer derzeit schlicht angesagten Systemgastronomie. Wenn Jugendliche organisiert beieinander sind und ihre ganz eigene kommunale Welt beleuchten, ist der Output unterschiedlich stark. In Bad Dürrheim ist aber schon in den Sachen Bolzplatz bei der Tennisanlage und Dirt Bike-Strecke einiges bewegt worden, an der Realisierung des neuen kernstädtischen Grillplatzes haben die jungen Semester ebenso Anteil wie an positiven Veränderungen im Jugendhaus (Filmabende, WLAN).