Bad-Dürrheim In die Savannen und Wüsten Afrikas

Bad Dürrheim (kal). Dem Motto entsprechend hatte der Veranstalter auch für die passende Dekoration gesorgt. Schon der Eingangsbereich war von lebensgroßen Löwen flankiert. Angefaucht wurde allerdings niemand von den Raubkatzen, die schließlich nur Imitate ihrer Rasse darstellten.

Im Bühnenbereich konnten die Besucher weitere Gegenstände von der Buschtrommel bis zum Speer entdecken, die in der Regel dem afrikanischen Kontinent zugeordnet werden. Ermöglicht wurde das für eine Konzertveranstaltung nicht alltägliche dekorative Ambiente von Roswitha Kneer vom Eine-Welt Laden Karibuni, die viele Dekorationsartikel zur Verfügung stellte, was der Vorsitzende des Blasorchesters Markus Heinemann in seiner Begrüßungsrede hervorhob.

Das interessante Repertoire für dieses Themenkonzert, das Kuno Mößmer in seinem elften Dirigentenjahr beim Blasorchester mit dem Jugend- und dem Hauptorchester einstudiert hatte, belohnte das Publikum vielfach mit stürmischem Beifall. Dass am Ende des Konzertabends die Beifallskundgebungen von den Besuchern stehend dargebracht wurden, stellte für alle Musiker Lob der Extraklasse für ihre Darbietungen dar.