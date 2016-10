Bad-Dürrheim In der Gemeinde auf der Baar angekommen

"Wir freuen uns über Deine Ankunft und über die neuerliche Unterstützung durch eine Gemeindereferentin!" Pfarrer Dirk Hasselbeck gab sich bei den Einführungsgottesdiensten mit Ana Gerhardt erfreut. In ihrem neuen Wirkungskreis rückte die 46-Jährige erstmals in die vordere Reihe. Die aus dem rheinland-pfälzischen Landstuhl stammende Seelsorgerin stellte sich in Biesingen und Oberbaldingen in gefälliger Manier vor.