Bad-Dürrheim In allen Nebenstraßen kommt Tempo 30

Nicht genehmigt wurde die Anbringung eines Spiegel an der Ausfahrt vom Stettenweg in die Stammstraße. Ebenso abgelehnt wurde die Anlegung eines Zebrastreifens in der Stammstraße beim Kindergarten, da die Anzahl der Personen, denen dort die Möglichkeit zum Überqueren der Kreisstraße eingeräumt werden sollte, zu gering sei. Signalisiert wurde jedoch, dass aufgrund von aktualisierten Gesetzesvorschriften ein 300 Meter langer Abschnitt der Kreisstraße im Bereich des Kindergartens als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden könnte. Das Gremium beschloss, diese Maßnahme für die nächste Verkehrsschau anzumelden, die noch in diesem Halbjahr stattfinden soll.

Nicht ganz einig war sich der Ortschaftsrat darüber, welche Anordnung der Aufteilung für Rasengräber und die notwendige Erweiterung von Urnenfeldern praktikabel sind. Hierzu möchte man den Bauhofleiter Michael Liedtke zu Rate ziehen. Nicht nur weil der gräuliche Vorhang in der Osterberghalle in die Jahre gekommen ist, sondern weil er auch der Brandsicherheit in der mit viel Holz vertäfelten Halle dienen soll, ist laut Schweizer-Engesser eine Neuanschaffung erforderlich. In welchem Farbton der Vorhang sein soll, möchten die Ratsmitglieder beim einem Termin vor Ort entscheiden.

Durch das Raster ist bei den Haushaltsberatungen erneut die Neugestaltung des Brunnenplatzes an der Gabelung der Staigstraße/Stammstraße gefallen. Um den Platz einigermaßen ansehnlich herzurichten, soll vom Bauhof ein Pflanzgürtel angelegt und das Pflaster zur Beseitigung der Stolperfallen eingeebnet werden. Keine Einwände wurden zur Absicht von Susanne Schaer laut, die im Inforaum des Rathauses Bücher, CDs und sonstige Medien zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung stellen will. Gesucht werden dazu noch geeignete Regale.