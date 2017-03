Bad-Dürrheim Immer mehr "nicht deutsche Tatverdächtige"

Der Täterkreis aus Ost- und Südosteuropa mit über 60 Personen im vergangenen Jahr falle vor allem durch Körperverletzung, Diebstahl und Drogendelikte auf, informiert Polizei-Pressesprecher Michael Aschenbrenner. Relativ hoch sei mit über 20 Personen auch der Anteil an Tatverdächtigen aus dem ehemaligen Jugoslawien, knapp 20 Italiener seien ebenfalls polizeilich aufgefallen. Der Anteil an Asylbewerbern in der Kriminalstatistik liege in Bad Dürrheim in den vergangenen beiden Jahren bei jeweils unter 20 Fällen.

Die Kriminalitätsbelastung ist in Bad Dürrheim hoch, meint Aschenbrenner im Vergleich zu anderen Kommunen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Kriminalitätsbelastung rechnet die Delikte auf jeweils 100 000 Einwohner hoch, um die Kommunen besser mitein­ander vergleich zu können. Da schneide Bad Dürrheim sogar noch schlechter ab als Villingen-Schwenningen. Im Landesvergleich nehme Bad Dürrheim aber einen Mittelwert ein.

Der Anteil an Ladendiebstählen ist in der Kurstadt durch das benachbarte Gewerbegebiet hoch, im vergangenen Jahr seien es über 120 gewesen. Der Wert sei aber ähnlich wie in den Vorjahren. Deutlich zugenommen habe hingegen die Sachbeschädigung. Diese sei von 100 Fällen im Zeitraum Januar bis November 2015 auf 151 im Zeitraum Januar bis November 2016 gestiegen.