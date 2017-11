Bad-Dürrheim "Immer für Sauberkeit gesorgt"

Bad Dürrheim. Die Reinigungskraft Margitta Dufner in der Kleinkindbetreuung Krabbelkäfer wurde nun verabschiedet. Seit August 2009 war sie als Reinigungskraft in der Kleinkindbetreuung beschäftigt. Acht Jahre lang sorgte sie für Ordnung und Sauberkeit in der Einrichtung. Am 6. November wurde sie von der Leiterin Melanie Grimm und dem gesamten Team in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.