Bad-Dürrheim Im Solemar heißt’s "Fit in Frühling"

Auf dem Außengelände gebe es bei "Fit in den Frühling" eine Grillstelle, einen Getränkebereich, Kinderaktionen wie Kinderschminken und Kreativangebote, erklärt Wetzel. Kooperationspartner wie der neue Biomarkt, Bad Dürrheimer Mineralbrunnen und andere Betriebe mehr sind mit einem Stand vertreten. Aber auch die Rheuma-Liga und der VdK informieren, der Kneipp-Verein lädt zum Barfußpfad ein. Auch im Solemar-Foyer selbst gibt es vielerlei Angebote.

Eine besondere Aktion ist das Spendenradeln für Pink Ribbon. Pink Ribbon Deutschland sorgt laut Wetzel mit verschiedenen Maßnahmen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Radstrecke mit dem Titel "Schleifenroute" entwickelt. Die Etappe 28 von Donaueschingen nach Rottweil führt durch Bad Dürrheim, wobei das Solemar als Sehenswürdigkeit empfohlen wird. Bei "Fit in den Frühling" können Interessierte in der MTT zwischen 11 und 17 Uhr in die Pedale treten. Für jeden geradelten Kilometer spenden Kur und Bäder GmbH und Stadt einen Euro an Pink Ribbon, erklärt Wetzel den Einsatz für die gute Sache.

Natürlich wird auch auf das 30-jährige Bestehen des Solemar beim Tag der offenen Tür hingewiesen. Dieser runde Geburtstag wird laut Wetzel auch bei den kommenden Veranstaltungen in diesem Jahr gewürdigt und mündet in die "Geburtstagswoche" vom 16. bis 22. Oktober. Schließlich wurde im Oktober vor 30 Jahren auch das Solemar eröffnet.

Bereits seit 27 Jahren übernimmt Peter Kroschinsky bei der Kur und Bäder GmbH die Gästebetreuung. In seiner humorvollen und begeisternden Art wird er in bewährter Weise auch bei "Fit in den Frühling" am 9. April moderieren.

Weitere Informationen: www.solemar.de