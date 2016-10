Bad-Dürrheim Im Oktober viel los

Am 5. Oktober bietet das KWA Gedächtnistraining. Trainerinnen vom Bundesverband für Gedächtnistraining bieten in geselliger Runde ganzheitliches Training an. GGT steigert ohne Stress die Leistungen des Gehirns. Körper, Geist und Seele werden auf harmonische Weise mit einbezogen. Die Gruppe trifft sich wöchentlich von 10.45 bis 11.45 Uhr im Kurstift. Eine GGT Stunde kostet pro Teilnehmer sechs Euro. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Am 6. Oktober ist ein Konzert mit Konrad Debski, Maria Penc und Simon Musiol. Klänge aus der Welt der Wiener Operette, des italienischen Belcanto sowie des Musicals finden an diesem Nachmittag Eingang in den Festsaal des Kurstifts. Beginn ist um 16 Uhr im Festsaal. Der Eintritt ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.