Bad-Dürrheim Im Kurstift eine Heimat bieten

Der zweite Gastredner war Stefan Arend, Vorstand der KWA. 6000 Menschen seien direkt mit der KWA verbunden, er zählte auf: In den allen Häusern gäbe es 3000 Bewohner, 2500 Mitarbeiter, 1000 Clubmitglieder, 85 Patienten in der Neurologie und 400 Schüler im KWA Bildungszentrum. Nicht mitgezählt sind die Angehörigen der Bewohner.

Am 10. Oktober 1966 wurde die Vorläuferorganisation gegründet und 1969 das erste Haus bezogen, blickte Arend zurück. Damals sei die Konzeption des Hauses sensationell neu gewesen. Jeder hatte seine eigene Wohnung, sogar einen eigenen Telefonanschluss, was Ende der 1960-er Jahre nicht selbstverständlich gewesen sei.

Paradebeispiel für Wohnen im Alter

Doch das Produkt Betreutes Wohnen sei ständig weiterentwickelt worden, darin erklärt sich für ihn auch der Erfolg des Unternehmens. Man verstehe sich als Experte und Berater auf dem Feld Wohnen für Senioren. Das Kurstift nannte er für die Weiterentwicklung ein Paradebeispiel. Hier gäbe es Betreutes Wohnen, ambulante Betreuung und Tagespflege. Nichts hält er von den Drohkulissen der immer älter werdenden Gesellschaft. Seiner Überzeugung nach müsse man Perspektiven aufzeigen.

Der dritte Gratulant war Manfred Matusza, Aufsichtsratsvorsitzender beim KWA. Auch er hält nichts vom Aufbau einer Drohkulisse der immer älter werdenden Gesellschaft und auch er sieht das KWA-Konzept als Erfolgsgeschichte. Einer der Gründe sei, dass man sich auf die Bedürfnisse eingestellt habe. Man biete Geborgenheit, Sicherheit, Wärme und Heimat. Wichtig ist in seinen Augen die Förderung und der Erhalt der Selbstständigkeit im Alter.

Der Ökonom und für die Finanzen Verantwortliche erklärte, dass die finanzielle Basis des KWA stimme. Die Gewinne gehen aufgrund der Gesellschaftsform nicht in Dividende an die Aktionäre, sondern fließen alle in die Häuser zurück.

Bürgermeister Walter Klumpp gehörte ebenfalls zu den Gratulanten. Das Kurstift sieht er als wichtige Einrichtung für die Stadt. Er kenne das Haus von verschiedenen Geburtstagsfeiern, die er besuchte und habe immer das Gefühl, dass eine gute Atmos­phäre herrsche und es kompetente Mitarbeiter gäbe.

In der demographischen Einstufung gehört Bad Dürrheim – wenn man nur die Kernstadt betrachte – zu einer der ältesten in Baden-Württemberg, führte er aus. jedoch hätte das Kurstift beispielsweise eine positive Ausstrahlung in die Stadt hinein. Klumpp nannte als Beispiel die Seniorentage, aber auch das Engagement einzelner Bewohner bei verschiedenen Aktionen wie etwa der Fair-Trade-Stadt.

Am morgigen Samstag lädt das KWA Kurstift zum Tag der offenen Tür ein. Beginn ist um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen ab 11.30 Uhr stündlich jeweils eine Hausführung, es gibt verschiedene Infostände, einen Gesundheits-Check der Physiotherapiepraxis Bank sowie Gedächtnistraining mit der Logopädin Daniela Schwarz. Weiterhin treten die Trossinger Diatoniker auf, es gibt ein Programm für Kinder und Junggebliebene in der Kreativwerkstatt wie auch Schnupperkurse im Tanzen.