Bad-Dürrheim Im Jahr 1892 startet der MGV Sunthausen als Quartett

Bad Dürrheim-Sunthausen. Der Männergesangverein Sunthausen feiert sein 125-jähriges Bestehen mit einem Konzert am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Festhalle in Sunthausen. Die Geburtsstunde des Männergesangvereins war im Dezember 1892, als vier Mitglieder des damaligen Militärvereines ein Quartett bildeten und sich "Gesangverein im Militärverein" nannten.