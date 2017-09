Bad-Dürrheim IG sieht Bürgerbegehren als möglichen Schritt

Glücklicherweise gibt es auf kommunaler Ebene in der Gemeindeordnung verankerte Beteiligungsrechte für die Bürger, nämlich die Bürgerversammlung, den Bürgerantrag und das Bürgerbegehren. Daher ist der Gemeinderat nicht die letzte Instanz, sondern es sind die Bürger der Gemeinde, die nötigenfalls das letzte Wort haben. Wenn der Gemeinderat nicht bald mehrheitlich von der geplanten Irma-Bebauung Abstand nimmt, wird es auch dazu kommen.

Es ist auch sachgerecht, zu klären, wie die von der Mehrheit der Bürger favorisierte Gestaltung der neuen Irma aussehen soll, bevor die Gemeinde das Bebauungsplanverfahren weiter betreibt. Hierdurch kann sich die Gemeinde und der Investor Zeit und unnötige Kosten sparen, vor allem aber würde der Streit über die Irma-Bebauung beendet werden.

Solche Bebauung habe keinen Mehrwert für die Stadt

Im Bebauungsplanverfahren für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan hat sich der Investor und die Gemeinde im Prinzip schon auf die angestrebte Bebauung vorab festgelegt. Die Chancen, dass Einwendungen im Bebauungsplanverfahren zur völlig unpassenden Bebauung und Gestaltung des Irma-Geländes noch Gehör finden, tendieren gegen Null.

Sieht man sich die vom Architekten des Investors angefertigten Fotos der künftigen Irma-Bebauung an, so muss man zum Ergebnis kommen, dass eine solche Bebauung gerade keinen Mehrwert für unsere Stadt darstellt, sondern das Stadtbild erheblich verschlechtert und auch auf die künftige Bebauung, jedenfalls auf der rechten Seite der Friedrichstraße ausstrahlt.

Was ihre Erklärung zur Golden Village GmbH betrifft, so kann man sich nur wundern. Wenn Sie auf die Frage, ob ein Unternehmen, das lediglich 20 000 Euro Eigenkapital in der Bilanz von 2015 aufweist, antworten, ›dass Sie davon ausgehen, dass der Investor das stemmen kann‹ so bedeutet dies, dass Sie es nicht wissen und nicht geprüft haben. Dies sollten Sie und die Gemeinderäte dringend nachholen. Fordern Sie die Golden Village GmbH, respektive Herrn Ucucu auf, aussagekräftige Unterlagen über die Bonität der Gesellschaft und die Zuverlässigkeit des Geschäftsführers vorzulegen.

Bei jedem größeren öffentlichen Auftrag muss der Unternehmer vor der Auftragserteilung seine Bonität und Zuverlässigkeit nachweisen. Selbst für eine Gaststättenerlaubnis muss man dies machen. Deshalb sollte man dies auch von einem künftigen Vertragspartner eines 20 Millionen-Projekts fordern. Oder möchten Sie lieber riskieren, dass einer derart schwach kapitalisierten Gesellschaft während der Bauarbeiten das Geld ausgeht und eine neue Bauruine statt der alten entsteht?"