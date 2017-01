Bad-Dürrheim Hygienemängel? Klinik St. Georg wehrt sich

Bad Dürrheim - In der Fernsehsendung "plusminus" wurde am Mittwoch über Hygienemängel in deutschen Krankenhäusern berichtet. Auch die Median-Klinik St. Georg in Bad Dürrheim soll betroffen sein. Doch das sei falsch, betont der kaufmännische Leiter der Klinik, André Saliger.