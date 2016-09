Bad Dürrheim. Die Stadtverwaltung weist auf die Polizeiverordnung im Bezug auf Hundekot hin: Der Halter eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Die Stadtverwaltung hat daher zahlreiche Hundekotabfallbehälter mit Beutelspendern aufgestellt. Der städtische Bauhof kontrolliert diese Hundestationen regelmäßig, füllt Beutel nach und leert die Abfallbehälter. Im Gegenzug zu diesem Service sollte es für die Hundehalter selbstverständlich sein, die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners mit Hilfe der Abfallbeutel ordnungsgemäß zu entsorgen. In diesem Zusammenhang gibt die Verwaltung auch eine Bitte der Landwirte weiter: Landwirtschaftlich genutzte Flächen dienen der Nahrungsmittelproduktion und sind keine Hundeklos.