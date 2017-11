Bad-Dürrheim "Hüttenzauber im Park" wieder da

Bad Dürrheim. Von Montag, 4. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar, wird wieder die urige Holzhütte im Hindenburgpark aufgebaut. Das Kurhaus-Team bietet im "Dieremer Stüble" auch wieder Raclette, Käse-Fondue, Punsch und Glühwein sowie viele weitere Köstlichkeiten für bis zu 40 Personen an. Zudem sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der Hütte für eine passende weihnachtliche Stimmung. Am 25. und 26. Dezember wird jeweils ein weihnachtliches Drei-Gänge Menü angeboten. Reservierungen werden ab sofort per Mail an kurhaus@badduerrheim.de oder telefonisch unter 07226 666 333 entgegen genommen. Die Hütte ist an folgenden Tagen geöffnet: von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 17 bis 22 Uhr und von Freitag bis Samstag jeweils von 17 bis 24 Uhr. Vom 30. Dezember bis 1. Januar ist die Hütte geschlossen.