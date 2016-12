Bad-Dürrheim Hotel-Projekt wird kritisch hinterfragt

Die ganze Situation veranlasste Götz in seiner Haushaltsrede am Donnerstag, einen Abgesang auf das Hotelprojekt zu äußern. Bürgermeister Walter Klumpp entgegnete mit Optimismus und hielt die Fahnen für das Gesundheits- und Wellnesshotel Haus Hohenbaden weiter hoch. Seinen Angaben zufolge gäbe es für 2017 bereits Termine, wie das Projekt weitergeführt werden soll. "Die Aussage, dass das Projekt gestorben ist, möchte ich nicht so stehen lassen."

Was Klaus Götz im Gespräch merklich ärgert, ist die Tatsache, dass es "seit gut einem Jahr keine belastbaren Informationen mehr gibt". Der Gemeinderat beispielsweise habe schnell den Bau der Zufahrt beschlossen, als man 2013 unvoreingenommen an das Projekt heranging. Schon 2015 äußerte sich Klaus Götz in seiner Haushaltsrede zu dem Thema: "Mangelnde Transparenz, Verzögerungen und Hinhaltetaktiken in der Investorenfrage durch den Eigentümer, respektive Projektentwickler, sind keine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und sollten vom Gemeinderat auf keinen Fall länger akzeptiert werden", bemängelte Götz das Vorgehen von Ralf Dickscheid. Zwischen November 2015 und Dezember 2016 habe sich nicht viel an dem Verhalten geändert.

Nicht nur Klaus Götz von den Freien Wählern hinterfragt das Projekt öffentlich, auch der Fraktionssprecher der CDU, Heinrich Glunz, ist alles andere als glücklich mit dem Verlauf. Als "nicht mehr nachvollziehbar" kritisierte Glunz die "Hinhaltetaktik" bereits in einer öffentlichen Sitzung im November 2012 und schlug bereits damals in die gleiche Kerbe wie Götz – damals war noch Toni Schlegel der verantwortliche Projektentwickler. Glunz hat in den vergangenen Jahren immer wieder kritisch hinterfragt, auch als das Projekt bereits in den Händen von Ralf Dickscheid lag. Es gab laut gut unterrichteten Kreisen auch nichtöffentliche Gemeinderats- und Ausschusssitzungen, in denen sich Vertreter anderer Fraktionen ebenfalls kritisch in Sachen Haus Hohenbaden äußerten und entsprechende Fragen stellten.

Finanzierungsnachweis notwendig

Im Juli 2015 schließlich wurde ein sogenannter städtebaulicher Vertrag zwischen dem unbekannten Investor und der Stadt Bad Dürrheim seitens des Rats zugestimmt. Heinrich Glunz hatte nach eigenen Aussagen ein "gewisses Bauchweh" einen Vertrag mit einem Unbekannten abzuschließen und fügte hinzu, dass es "uns zunehmend schwerer fällt", dieses Vertrauen in die Person zu setzen, die den Investor vermitteln wolle. Für Wolfgang Kaiser (LBU) war es damals eine der letzten Chancen, das Gebäude zu retten. Andreas Nachbaur (SPD) sah die Gefahr, dass es zur Wohnbebauung im hinteren Areal komme, aber nicht zur Umsetzung des Hotelkonzepts. Dies war damals grundsätzlich die Befürchtung vieler Gemeinderat.

Hauptamtsleiter Markus Stein wies in der Sitzung damals auf die rechtlichen Absicherungen im Vertragswerk hin. So müsse der Investor innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung des Vertrags den Bauantrag für das Hotel vorlegen und innerhalb eines weiteren halben Jahres mit den Baumaßnahmen auch beginnen. Seine Liquidität soll der Investor über einen Finanzierungsnachweis mit einem Volumen von 30 Millionen Euro bestätigen lassen.