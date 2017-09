Bad-Dürrheim Hospizarbeit im Fokus

Täglich sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter im stationären oder ambulanten Pflegebereich mit diesem sensiblen Thema konfrontiert. Eingefunden hatten sich Fachkräfte aus verschiedenen Einrichtungen aus der Umgebung, aber auch ehrenamtliche Begleiterinnen aus dem Hospizbereich.

Die Teilnehmer setzten sich auch dieses Mal aufgeteilt in Gruppen in drei verschiedenen Workshops mit unterschiedlichen Aspekten der Trauerkultur und Sterbebegleitung auseinander. Der Diplom-Theologe Clemens Schulze-Beiering führte in die Theorie und Praxis von ethischen Fallbesprechungen ein. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Wissen aller Beteiligten um die zu pflegende Person stehen hier im Mittelpunkt. Thomas Herrmann, Pflegewissenschaftler und Demenzberater, erläuterte in seinem Workshop verschiedene Palliative Care Modelle.

Die Diplomtheologin und Palliative Care Koordinatorin Gudrun Theurer ging auf die Bedeutung der Alltags- und Glaubensspiritualität am Lebensende ein. Sie machte deutlich, dass Glaube, Religion und Spiritualität, in ganz individueller Form für jeden Einzelnen Teil des Abschied Nehmens sein können. Den Abschlussvortrag zum Thema "Die Angst, loszulassen" hielt Erich Burrer. In der anschließenden Diskussion ging er auf individuelle Fragestellungen der Teilnehmer ein.